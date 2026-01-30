Акцията срещу arenabg, zamunda и zelka е координирана от главния прокурор Борислав Сарафов

Главният прокурор Борислав Сарафов е координирал акцията срещу пиратските сайтове аarenabg, zamunda и zelka. Той е съгласувал действията на българските институции с представителите на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, офиса за разследвания на вътрешната сигурност в Атина, офиса за митническа и гранична защита в София и офиса на Министерството на правосъдието на САЩ в Букурещ, отдела за международно компютърно хакерство и интелектуална собственост, съобщиха от прокуратурата.

Операцията е била под ръководството на Софийска градска прокуратура и Софийска районна прокуратура. По време на нея екипи на Националната следствена служба, ДАНС и ГДБОП-МВР съвместно с агенти от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ и Департамента по правосъдие на САЩ извършиха претърсвания и изземвания на 30 адреса в цялата страна.

Координираната операция е насочена към три от най-големите торент платформи, базирани в Европейския съюз и осъществявали незаконно разпространение на материали, защитени с авторски права. По време на операцията са идентифицирани лицата, които са администрирали торент тракерите ArenaBG, Zamunda и Zelka, като по този начин са осигурявали нерегламентиран достъп до филми, музика, игри, софтуер и други форми на интелектуална собственост.

Предприемат се действия по преустановяване на достъпа до незаконното съдържание и премахване на платформите. Иззети са множество компютърни конфигурации, оборудване и други електронни доказателства, чрез които са извършвани престъпления срещу интелектуалната собственост, съгласно чл. 172а, ал. 2 от Наказателен кодекс.

Предстои оценка на събраните доказателства и привличането като обвиняеми на лицата, участвали в разпространението на пиратско съдържание в интернет.

В хода на операцията са претърсени жилищни адреси, офиси на счетоводни фирми и други места, като са събрани данни и за пране на пари. Предстои назначаването на комплексна компютърно-техническа експертиза на иззетите технически средства.

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов поздрави екипите на българските и американските правоохранителни органи за успешно проведената координирана операция, като подчерта нейното значение за укрепване на трайното оперативно сътрудничество между България и САЩ в борбата с киберпрестъпленията и престъпленията срещу интелектуалната собственост.