Осъдиха жена, подмамила германец да купи несъществуващ имот в Оброчище

Състав на районния съд във Варна призна за виновна 37-годишна жена за извършване на измама с цел имотна облага за себе си и съпруга си, съобщават от съда.

Тя възбудила и поддържала у германски гражданин заблуждение, че ще закупи от измислено от нея несъществуващо лице имот в Балчишкото село Оброчище, на несъществуващ реално адрес в населеното място. Подсъдимата представила на чуждия гражданин предварителен договор за покупко – продажба на имота за сумата от 60 000 евро. Тя поддържала у него заблуждение, че ще заживеят заедно в България и ще заплатят по равно стойността на въпросното жилище.

Деянието е извършено в условията на продължавано престъпление в периода 8 февруари – 20 март 2018 г. на територията на България и Германия. В резултат на измамата на пострадалия е причинена имотна вреда в размер на 30 000 евро.

Подсъдима е с чисто съдебно минало. Наложеното й с присъдата наказание е една година лишаване от свобода, отложено с 3 г. изпитателен срок.