ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-богатата територия на Земята в момента, няма в...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22192958 www.24chasa.bg

Осъдиха жена, подмамила германец да купи несъществуващ имот в Оброчище

1644
Осъдиха жена, подмамила германец да купи несъществуващ имот в Оброчище Снимка: Pixabay

Състав на районния съд във Варна призна за виновна 37-годишна жена за извършване на измама с цел имотна облага за себе си и съпруга си, съобщават от съда.

Тя възбудила и поддържала у германски гражданин заблуждение, че ще закупи от измислено от нея несъществуващо лице имот в Балчишкото село Оброчище, на несъществуващ реално адрес в населеното място. Подсъдимата представила на чуждия гражданин предварителен договор за покупко – продажба на имота за сумата от 60 000 евро. Тя поддържала у него заблуждение, че ще заживеят заедно в България и ще заплатят по равно стойността на въпросното жилище.

Деянието е извършено в условията на продължавано престъпление в периода 8 февруари – 20 март 2018 г. на територията на България и Германия. В резултат на измамата на пострадалия е причинена имотна вреда в размер на 30 000 евро.

Подсъдима е с чисто съдебно минало. Наложеното й с присъдата наказание е една година лишаване от свобода, отложено с 3 г. изпитателен срок.

Осъдиха жена, подмамила германец да купи несъществуващ имот в Оброчище Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

"Академични оскари" №10 - вижте цялото видео от церемонията (Видео)