Прокуратурата образува досъдебно производство за побой пред дискотека във Видин

В Районна прокуратура – Видин са постъпили материали по преписка на Районно управление на МВР – Видин, касаещи извършено престъпление от общ характер.

След преценка на събраните данни районният прокурор е приел, че са налице достатъчно доказателства за извършено престъпление, както и законен повод за образуване на досъдебно производство.

Към настоящия момент от разследването е установено, че на 25.01.2026 г. на публично място в гр. Видин, пред дискотека, са нанесени телесни повреди на Г.В. и Л.Л.

Наблюдаващият прокурор е дал подробни указания на разследващия полицай за извършване на необходимите процесуално-следствени действия с цел изясняване на фактическата обстановка и установяване на обективната истина.

Предстои разпит на свидетели, изискване и анализ на записи от камери за видеонаблюдение в района на местопроизшествието, както и назначаване на съдебномедицински експертизи. Ще бъде събрана и информация относно пропускателния и охранителния режим в заведението.

При наличие на достатъчно доказателства относно автора на деянието, същият ще бъде привлечен в качеството на обвиняем при стриктно спазване на изискванията на Наказателно-процесуалния кодекс.