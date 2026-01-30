Гуцанов: Трябва да защитим децата в интернет и да се ограничат социалните мрежи

„Дано да ни стигне времето, за да предприемем мерки и за защита на децата в интернет. Трябва да се предприемат действия в тази посока." Това заяви министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов. Той даде пример с дебатите и приетото законодателство във Франция и Австралия, където се ограничава използването на социални мрежи от деца под определена възраст.

Тази седмица националното събрание на Франция одобри проектозакон, който забранява достъпа до социални мрежи за деца под 15-годишна възраст. През декември Австралия пък официално въведе пълна забрана за достъп до социални мрежи за деца под 16 години.

Всъщност Гуцанов повдигна темата за защита на децата в социалните мрежи още през септември миналата година. Тогава той присъства на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, където постави въпроса и за създаване на балкански пакт по темата.

В петък министърът участва във връчването на награди на деца, които се включиха в конкурса на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) за рисунка и стихотворение „Детство мое красиво и вълшебно". Това е част от кампанията срещу насилието сред децата „Бъди смел, бъди добър". В церемонията се включиха също заместник-министър Иван Кръстев и председателят на ДАЗД Теодора Иванова.

„Радвам се, че отново съм сред вас и благодаря на д-р Иванова, защото Агенцията прави чудеса, като се стреми да предпази децата и едновременно с това да им даде възможност за изява. Радвам се, че работихме толкова близко и постигнахме немалко. Влязохме в стотици училища, направихме кампания срещу вейповете и райския газ", припомни Гуцанов.

Той беше категоричен, че ако с работата си институциите успеят да осигурят на децата безгрижно и щастливо детство, ще са постигнали много.

„Основно право на децата е да бъдат щастливи", подчерта и зам.-министър Кръстев.

„Бъдете добри, подавайте ръка, когато някой има нужда", призова д-р Иванова. Тя благодари на министър Гуцанов и на неговия екип, че за пореден път подкрепят инициатива на ДАЗД.

„Преди няколко дни Агенцията за качество на социалните услуги (АКСУ) влезе в още един незаконен дом в Старозагорско. Бяха изведени 30 човека", заяви той. Той подчерта, че акциите на контролните органи продължават и не са спирали, въпреки че не са публични. „Темата ще продължи, докато всички хора не заживеят в нормални и достойни условия в есента на своя живот", каза Гуцанов.

Преди дни Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане промени в Наредбата за качество и контрол на социалните услуги. С тях се дава възможност на АКСУ да извършва проверки в социални услуги с отнет лиценз или места, за които има сигнали, че упражняват тази дейност без разрешение.

„Част от домовете, в които влязохме в началото в Ягода и изобщо в т.нар. „стаи на ужасите", както добиха популярност, нямаха лицензи. Други бяха с отнети лицензи и Агенцията нямаше как да влезе. С тези промени, които предлагаме, този модел на тарикатски схеми ще бъде в историята и във всеки момент Агенцията ще може да извърши проверка", обясни министърът.