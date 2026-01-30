Синът на убития в Пловдив Ивайло: 3 месеца след това бях на успокоителни

Съдът прие да разпита при закрити врати приятелката, с която се смята, че подсъдимата Бериван е имала интимна връзка, докато ходела и с 27 г. по-възрастния мъж

"За случая разбрах на следващия ден от майка ми, а как е станало - покрай новините. Бях много разстроен, беше ми много трудно да го повярвам. Трябваше да приемам успокоителни 3 месеца, защото идваха матурите и трябваше да съм в кондиция".

Това разказа пред Окръжния съд в Пловдив 21-годишният Томас Ангов по делото за убийството на баща му Ивайло. Младежът обясни, че загиналият винаги му е помагал - както финансово, така и емоционално. Бил добър човек и никога не са се карали приживе. "Не е бил агресивен. Виждал съм го и когато пие, беше спокоен", спомня си Томас.

50-годишният Ивайло Ангов издъхна в дома си в пловдивския кв. "Тракия" на 6 януари 2023 г. от няколко изстрела, произведени от неговия газов пистолет. Задържана беше 27 г. по-младата му приятелка Бериван Белялова, която впоследствие се сдоби с обвинение в умишлено убийство. Стана ясно, че в деня на смъртта на Ивайло те са били заедно, като са консумирали алкохол - тя около 150 мл, но той доста повече, тъй като кръвната му проба отчела 3,26 промила. Ангов извадил газовия си пистолет и го опрял в главата на Бериван, сборичкали се и оръжието гръмнало.

Както "24 часа" вече писа, причина за скандала между двамата била ревността на по-възрастния мъж. Освен с него, Бериван имала интимна връзка с приятелката си Антония Христова. Ивайло се дразнел от това и ѝ казвал, че я обича, иска да се оженят и да имат деца. Днес адвокатите на Белялова Желязко Почев и Снежанка Почева настояха Христова и още една свидетелка по делото да бъдат разпитани при закрити врати, за да не бъдат разгласявани подробности от интимния живот на подсъдимата. Защитникът на Томас Никола Карпаров се съгласи, като посочи "нетрадиционни сексуални желания", което предизвика спор в залата.

Томас Ангов каза още, че поддържал връзка с баща си, виждали се и се чували по телефона, ходел му и на гости. През 2021 г. Ивайло го запознал с Бериван, когато момчето отишло да търси помощ от него. Сестрата на загиналия Албена Ангова пък заяви, че знаела за много по-младата приятелка на брат си, но никога не я била виждала. След случая разбрала, че тя го е застреляла.

Жената живее в София и когато научила за смъртта на Ивайло, се обадила в полицията. Пристигнала в Пловдив, като говорила със следователка, за да получи повече информация. Тя също описа брат си като спокоен и добър човек, който пиел алкохол, но дори тогава не ставал агресивен. Рядко се виждали, тъй като не живеели в един и същи град, но се чували по телефона и си помагали с пари. Докато разказваше на съда, Албена Ангова се просълзи, което беше отбелязано от председателя на състава Даниела Събчева.

Пред магистратите говори и Ангел Пънев, който във фаталния ден също бил в дома на Ивайло. Двамата се познавали служебно - загиналият работел на зеленчуковата борса в Първенец, а свидетелят бил шофьор. В свободното си време се виждали, за да пият по 1-2 бири, често пред денонощен магазин до дома на Ангов. На 6 януари 2023-а Ангел отишъл на гости на Ивайло и донесъл 2 литра бира. Домакинът и Бериван пили водка, мъжете си говорели, а тя слушала. Пънев си тръгнал около 17 ч. Тогава обстановката била спокойна, а двамата не били много пияни.

"Прибрах се и нашият шеф се обади и ми каза, че има линейки пред Ивайло. Жена ми ме закара пред блока, заварих много хора - колеги, шефа, полиция. Отидохме до магазина и от Районното ми се обадиха. Дойдоха да ме вземат, за да дам показания", обясни свидетелят.

Ангел Пънев също потвърди, че Ивайло Ангов не бил агресивен човек. Като се напиел, обикновено лягал и заспивал. Под влиянието на алкохола му казвал, че има пистолет, но той не вярвал. Сестра му и синът му също знаели за оръжието, като младежът го съветвал вместо това да си купи куче за самозащита.

Делото срещу Бериван Белялова продължава с разпити на свидетели и вещи лица.