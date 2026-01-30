Оставиха в ареста двама за разпространение на фентанил във Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама са задържани за разпространение на фентанил и за държане с цел разпространение на същото вещество, съобщиха от Окръжната прокуратура във Варна.

34-годишният мъж и 35-годишната жена са обвинени, че са държали без надлежно разрешително високорисково наркотично вещество с цел разпространение. Престъплението е извършено в условията на опасен рецидив.

Двамата са обвиняеми и за това, че са разпространили забранена субстанция на три различни лица. Те са задържани на 29 януари при специализирана операция във Варна. Първоначално са арестувани за срок до 72 часа, но съдът постанови постоянното им задържане.

Мъжът е хванат непосредствено след като продал фентанил на двама свои клиенти. Приятелката му също е задържана след продажба на високорисковата наркотична субстанция на трето лице, като сделката е реализирана от дома им.

В жилището органите на реда са открити още количества фентанил. Предстои назначaване на експертиза за установяване на точните количества и концентрация на веществото.

Мъжът и жената са добре известени на органите на реда и вече са били осъждани за престъпления, свързани с наркотични вещества.