Преобразиха с 2,2 млн. евро училище в Благоевград, минава на едносменен режим

Преобразиха с 2,2 млн. евро училище в Благоевград. СНИМКИ: Община Благоевград

Преобразиха с 2,2 млн. евро училище в Благоевград. Учениците от II ОУ „Димитър Благоев" започват втори срок в напълно модернизирана и разширена учебна база.

 Приемателна комисия от Регионална дирекция за държавен строителен контрол прие изцяло обновената и разширена сграда и издаде Акт 16, с което официално приключва мащабният ремонт, който ще позволи преминаването към едносменен режим на обучение на децата.

Очаква се следващата седмица РНДСК да издаде разрешение за ползване на сградата и още в началото на втория учебен срок учениците и педагогическият екип да се завърнат в разширеното и напълно обновено, модерно и функционално училище, което вече отговаря на всички съвременни изисквания за обучение. Има две нови пристройки към основната сграда, в които са обособени шест съвременни класни стаи, читалня, столова и закрита спортна зала със съблекални и обслужващи помещения.
 С монтираната фотоволтаична инсталация, нова дограма и изцяло подменена отоплителна система е повишена енергийната ефективност на училището, което ще допринесе за по-ниски разходи и по-здравословна среда.

 Предприети са мерки за безопасност на учениците и техните родители. Съвместно с отговорните институции Община Благоевград създаде организация за безопасно пристигане и тръгване от училище. Определени са паркоместа, на които в часовите интервали от 07:30 до 08:30 ч. и от 17:00 до 18:30 ч. няма да се заплаща такса за платено паркиране, в тези часове е разрешено единствено кратковременно спиране на моторни превозни средства с цел качване и слизане на учениците. Извън посочените часови диапазони за същите паркоместа важат общите правила за платено паркиране и престой.

 В резултат на добрата организация от страна на Общината и ефективния диалог с фирмата изпълнител, ремонтните дейности приключиха в срок.

  Ремонтът е осъществен по проект на стойност 2 240 887 евро, реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Механизма за възстановяване и устойчивост.

