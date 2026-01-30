ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-богатата територия на Земята в момента, няма в...

Хванаха шофьор с положителна проба за амфетамин във Варна, детето му било в колата

Хванаха шофьор с положителна проба за амфетамин във Варна СНИМКА: Архив Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Хванаха шофьор с положителна проба за амфетамин във Варна, съобщиха от полицията.

Случката е от вечерта на 29 януари, когато полицай от отдел „Криминална полиция", на път за вкъщи, забелязал лек автомобил, който паркирал до него.

Той забелязал неадекватното поведение на шофьора, който бил в колата с детето си. Служителят го спрял и повикал колегите си от „Пътна полиция", за да му бъде направят тест за употреба на наркотици.

Отчетена му е положителна проба за кристали – амфетамин. Нарушителят задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.

Хванаха шофьор с положителна проба за амфетамин във Варна СНИМКА: Архив

