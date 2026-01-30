ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-богатата територия на Земята в момента, няма в...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22193660 www.24chasa.bg

Посолството на САЩ у нас за акцията срещу пиратските сайтове: Кражбата на права вреди на творческите индустрии

3956
Zamunda вече е недостъпна.

"Всяка година кражбата на права върху интелектуална собственост (ПИС) струва милиони на българските и американските компании и вреди на творческите индустрии в двете ни страни. Работим заедно, за да я спрем." Това написаха от посолството на Съединените щати в България по повод акцията срещу трите най-големи пиратски сайта у нас - arenabg, zamunda и zelka.

"Гордеем се, че подкрепихме нашите български съдебни и правоприлагащи партньори в координирането на операция срещу нарушения на правата върху интелектуална собственост и прането на пари", пише още в изявлението на посолството. 

По време на акцията, координирана лично от главния прокурор Борислав Сарафов, има четирима задържани.

Zamunda вече е недостъпна.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

"Академични оскари" №10 - вижте цялото видео от церемонията (Видео)