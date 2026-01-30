Посолството на САЩ у нас за акцията срещу пиратските сайтове: Кражбата на права вреди на творческите индустрии

"Всяка година кражбата на права върху интелектуална собственост (ПИС) струва милиони на българските и американските компании и вреди на творческите индустрии в двете ни страни. Работим заедно, за да я спрем." Това написаха от посолството на Съединените щати в България по повод акцията срещу трите най-големи пиратски сайта у нас - arenabg, zamunda и zelka.

"Гордеем се, че подкрепихме нашите български съдебни и правоприлагащи партньори в координирането на операция срещу нарушения на правата върху интелектуална собственост и прането на пари", пише още в изявлението на посолството.

По време на акцията, координирана лично от главния прокурор Борислав Сарафов, има четирима задържани.