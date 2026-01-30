ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-богатата територия на Земята в момента, няма в...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22193666 www.24chasa.bg

Пуснаха под гаранция шофьора, причинил сблъсъка, убил бившия кмет на Червен бряг. Водачът: Съжалявам

2200
Полиция СНИМКА: Архив

Окръжен съд Плевен пусна Димитър Димитров на свобода с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 8000 евро, съобщи БНТ

"Съжалявам за случилото се. Много ми е болно. Направих всичко възможно да избегна удара", заяви Димитър Димитров пред съда.

В сряда сутринта камионът, управляван от Димитров, поднася и помита автомобила, управляван от анестезиолога Цветан Костадинов. 58-годишният мъж, който е и бивш кмет на Червен бряг, почина. 

Прокуратурата настояваше Димитров да остане в ареста, защото може да се укрие или да извърши ново престъпление. В съдебната зала зам.-окръжният прокурор на Плевен се мотивира, че да момента Димитров е санкциониран 24 пъти за нарушения на Закона за движение по пътищата, като последната му санкция е от този месец. Освен това и книжката му е взимана заради употреба на алкохол.

Полиция СНИМКА: Архив
Катастрофата край Телиш, в която загина бившият кмет на Червен бряг
Полиция СНИМКА: Архив
Катастрофата край Телиш, в която загина бившият кмет на Червен бряг
Полиция СНИМКА: Архив
Катастрофата край Телиш, в която загина бившият кмет на Червен бряг

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

"Академични оскари" №10 - вижте цялото видео от церемонията (Видео)