ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-богатата територия на Земята в момента, няма в...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22193699 www.24chasa.bg

Военни унищожиха невзривен боеприпас в Русе

548

Специализиран екип от Националния военен университет „Васил Левски" унищожи 150 мм силно корозирал артилерийски снаряд без взривател.

Боеприпасът е намерен на 29 януари в изоставена сграда до река Дунав в Русе. Същият ден е задействано формированието за разузнаване, транспортиране и унищожаване на невзривени бойни припаси от НВУ в състав от шестима военнослужещи. Снарядът е иззет и транспортиран до учебен полигон „Беляковец", където днес, 30 януари, е унищожен при спазване на всички мерки за безопасност. Формированието действа под ръководството на подполковник д-р Красимир Моллов.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

"Академични оскари" №10 - вижте цялото видео от церемонията (Видео)