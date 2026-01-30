Военни унищожиха невзривен боеприпас в Русе

Специализиран екип от Националния военен университет „Васил Левски" унищожи 150 мм силно корозирал артилерийски снаряд без взривател.

Боеприпасът е намерен на 29 януари в изоставена сграда до река Дунав в Русе. Същият ден е задействано формированието за разузнаване, транспортиране и унищожаване на невзривени бойни припаси от НВУ в състав от шестима военнослужещи. Снарядът е иззет и транспортиран до учебен полигон „Беляковец", където днес, 30 януари, е унищожен при спазване на всички мерки за безопасност. Формированието действа под ръководството на подполковник д-р Красимир Моллов.