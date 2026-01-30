Съдът праща Кирил Петков за психиатрична и психологична експертиза във Варна по делото срещу Пеевски

Съдът праща бившия лидер на "Продължаваме Промяната" Кирил Петков на комплексна съдебнопсихиатрична и психологична експертиза, уточниха от Софийския районен съд по запитване на "24 часа". Тя е назначена по делото, което той води срещу лидера на ДПС Делян Пеевски. То е гражданско и е за обида и клевета. Почувствал се оклеветен от твърдение, че е взимал дрога. Първото заседание е насрочено за 19 февруари, като до момента е имало размяна на книжа. Според съда лекарката, която трябва да извърши експертизата, била от София, а не от Варна.

По-рано днес бащата на Кирил Петков - Петко Петков обяви във фейсбук, че съдът праща бившия съпредседател на "Продължаваме промяната" на скенер на мозъка, за да провери дали е употребявал наркотици.

До момента всички направени тестове са показали, че никога не е вземал дрога, твърди Петко Петков в социалната мрежа. Той обясни, че магистратите го изпращат във Варна, за да са сигурни, че не познава местните медици.

"Днес съдът изпраща Кирил във Варна. За скенер на мозъка. За да се види дали има изменения. Доказателство дали е употребявал наркотици. Вече му направиха кръвни тестове. И тестове на косата. Те доказаха, че никога не е употребявал.

Изпращат го във Варна. По презумпция, че познава лекари в София", пише Петко Петков.

Точно преди година Кирил Петков публикува във Фейсбук профила си удостоверения за отрицателни тестове за употреба на наркотици.

Тестът е на кръв, коса и урина, като изследването дава най-дългия възможен период, обясни Петков и изтъкна резултата - не е употребявал субстанции. Започваме работа тази година с подготовка на иск срещу Пеевски и Добрев, защото когато лъжеш безобразно, трябва да има... Публикувахте от Kiril Petkov в Неделя, 5 януари 2025 г.

Той се закани да води дела за клевета.

Петков обяви на 18 декември 2025 г., че ще си прави тест като част от документите по делото, което ще заведе срещу Делян Пеевски и Делян Добрев за обвиненията им, че взема наркотици. Повод тогава стана отказът на парламента да разпише в правилника си тестовете за алкохол и за наркотици като задължителни за депутатите.