Общини в Добричко и пожарната участват в проект за овладяване на бедствия

Общинските съвети на общините Добрич, Добричка, Шабла Балчик гласуваха общините да участват като партньор на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Добрич, при кандидатстване с проектно предложение по процедура „Повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации" по програма „Развитие на човешките ресурси" 2021–2027.

Водещ бенефициент по проекта е регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Добрич (РД ПБЗН). Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 137 629,12 евро, от които средствата за РД ПБЗН – Добрич, са в размер на 53 534,03 евро. Останалите са разпределени по общини, като Шабла ще получи 5 595,33 евро., Добричка - 19 879,35 евро, Добрич – 9 707 евро. Не се изисква съфинансиране от партьорите.

„Основната цел на процедурата е да повиши готовността за реакция при природни бедствия, пожари и други извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, чрез подобряване на капацитета на териториалните звена на главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" и доброволните формирования към общините", се казва в предложението на Пожарната

По процедурата ще бъдат подкрепени дейности на териториалните звена на главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" и доброволните формирования към общините за реакции при природни бедствия, пожари, извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях чрез специализирано обучение, тренировки и практически учения; осигуряване на пожарно, спасително и друго оборудване, специализирана техника и защитни средства; участие в международни обучения и учения и обмяна на опит. Предвиждат се информационни кампании за привличане на доброволци към доброволните формирования и Националната асоциация на доброволците в България и включването им в обучения..Изпълнението на процедурата ще допринесе за повишаване капацитета в помощ на защита на населението, изградената инфраструктура и околната среда. Дейностите по проекта трябва да приключат до 31 декември.2028 г.

Съгласно условията за кандидатстване, общините са допустим партньор и следва да представят решение на Общински съвет, с което се одобрява партньорство за участието на общината в проектното предложение на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" - Добрич.