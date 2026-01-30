ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коте стоя зазидано с дни в сграда, която се санира в Бургас (Видео)

9172
Спасителната акция за зазиданото коте Снимка: Фейсбук/ МВР-Бургас

Коте е било зазидано от строителни работници, които санирали обект в бургаския комплекс „Меден рудник".

Полицията и пожарната в Бургас предприеха незабавна спасителна акция, за да спасят животинката.

До намеса на органите се стигнало, след като животното няколко дни било зад стената и денонощно било чувано да мяука, а работниците отказвали да разбият фасадата, за да не нарушат целостта ѝ. 

След като била разбита настилката под санираните панели, котето избягало.

Спасителната акция за зазиданото коте Снимка: Фейсбук/ МВР-Бургас

Близо два часа продължиха спасителните дейности на няколко различни институции, инициирани от зоозащитници, които...

Posted by Областна Дирекция МВР-Бургас on Friday 30 January 2026

