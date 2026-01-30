Коте стоя зазидано с дни в сграда, която се санира в Бургас (Видео)

Коте е било зазидано от строителни работници, които санирали обект в бургаския комплекс „Меден рудник".
Полицията и пожарната в Бургас предприеха незабавна спасителна акция, за да спасят животинката.
До намеса на органите се стигнало, след като животното няколко дни било зад стената и денонощно било чувано да мяука, а работниците отказвали да разбият фасадата, за да не нарушат целостта ѝ.
След като била разбита настилката под санираните панели, котето избягало.
