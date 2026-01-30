ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разпиляна боя от сметосъбиращ камион е оцветила в розово локвите около Военна болница в Пловдив

Мая Вакрилова

Екип на "Чистота" е открил наблизо разтворима червена боя.

РЗИ - Пловдив е установила, че веществото е напълно безвредно

Разпиляна боя от сметосъбиращ камион на "Чистота" е оцветила в розово локвите около Военна болница в Пловдив тази сутрин.

Това съобщи за "24 часа" зам.-кметът по екология Иван Стоянов. Оказало се, че в сутрешните часове екип на общинското предприятие е обслужвало контейнерите в района. В един от съдовете за отпадъци на улица "Граф Игнатиев" е била изхвърлена прахообразна боя, която при извозването й частично се е разпиляла в камиона и по маршрута му. Заради дъжда веществото се е разтворило и е оцветило локвите в района. "Участъкът вече е почистен, като незначително количество боя е останало единствено на кръстовището на улиците "Славянска" и "Д-р Владо", допълни Иван Стоянов. 

Той обясни, че от локвите е взета химична проба, изпратена в Регионалната здравна инспекция. Там било установено, че веществото е напълно безвредно и представлява естествена боя.

Розовите локви се появиха рано тази сутрин по улиците "Д-р Владо", "Граф Игнатиев" и "Петко Д. Петков" и притесниха сериозно жителите на района. Мнозина се опасяваха, че може да са някакви отрови или препарати, тъй като се простират на голям периметър. Собственици на домашни любимци пък се страхуваха, че кучетата им могат да се отровят.

