Оставиха в ареста мъж, пребил жена си в Кюстендил

Оставиха в ареста мъж, пребил жена си. Обвиняем по дело на Районна прокуратура – Кюстендил за причиняване на средна телесна повреда в условията на домашно насилие остава в ареста.

По искане на Районна прокуратура – Кюстендил съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия М.К., привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда в условията на домашно насилие.

На 28.01.2026 г. в жилище в гр. Кюстендил М.К. нанесъл побой на Б.Т., с която живеел на съпружески начала и има дете.

Вследствие на упражненото физическо насилие на пострадалата е била причинена фрактура на ръка.

Взетата от първоинстанционния съд мярка за процесуална принуда „задържане под стража" спрямо обвиняемия подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Кюстендил.

Действията по разследването продължават под надзора на Районна прокуратура – Кюстендил.