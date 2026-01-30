Опашки се извиха пред банки в Добрич за обмяна на левове в евро

Опашки пред клоновете на банки в Добрич има в последния работен ден на седмицата, установи репортерска проверка. Хора чакаха търпеливо 10-15 клиенти преди тях, за да обменят налични левове в евро. Според служители, обменят се различни суми – от 100 лева до над 4000 лева. По-скоро преобладават средни суми за обмяна, а клиентите искат по-дребни банкноти, добавят те. „В магазините в петък продавачките ни гледаха недоволно, когато плащахме с левове. Предпочитаха евро. Но не връщаха купувачи", казват добричлии на излизане.

В кафенета, където традиционно се събират, пенсионери коментираха, че цифрите на евромонетите се виждат трудно, защото, според тях, не са достатъчно „изпъкнали". „Монетите блестят, което ни затруднява допълнително. Затова ги изучаваме внимателно, но няма да е лесно да свикнем", добавят те. Смятат още, няма да разбират на място какви точни монети им връщат. „Ще трябва да правим после проверка у дома. Това създава притеснения", казват още те.