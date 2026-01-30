Откриха нов STEM център на два етажа в столичното 2. СУ „Емилиян Станев"

Нов STEM център на два етажа с общо 8 зали беше открит днес във 2. СУ „Емилиян Станев" в София, съобщиха от министерството на образованието и науката. Той е оборудван със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на над 350 000 евро.

STEM център „Вселена" във 2. СУ е обособен в четири направления – природни науки, математика и информатика, 3D технологии и зелени технологии. Учениците имат възможност да решават реални математически задачи с помощта на иновативни информационни и комуникационни технологии, правят експерименти и научни изследвания, както и да работят с 3D принтери като прототипират различни детайли и готови изделия.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев поздрави училището и директора Орхидея Делиева за реализирането на проекта. „Радвам се, че в Плана за възстановяване и устойчивост заложихме такава операция за изграждане на STEM кабинети, която се реализира във всички училища. Защото всички ученици се нуждаят от модерна среда", каза той. По думите му вече има наблюдения, че тези центрове сами по себе си повишават мотивацията за учене чрез експерименти и опити, но най-важният фактор за това си остават учителите.

Вече са в ход квалификациите на учители за работа в STEM среда, които се провеждат в Националния STEM център. Целта е тези пространства да се използват максимално ефективно и учениците да развият способности за задълбочено мислене и комплексен микс от умения в областта на техниката, математиката и природните науки.

„Изключително ми е приятно да видим днес това, което сме постигнали и е голяма чест да съм си отново у дома", каза при откриването на STEM центъра началникът на Регионалното управление на образованието София-град д-р Елеонора Лилова, която е и бивш директор на 2. СУ. Тя сподели, че през 2023 г. училището е заделило средства от бюджета си да преобразува стаи на втория и третия етаж, така че да има възможност впоследствие новият STEM център да се изгради двойно по-голям – на два етажа с по 4 зали всеки. „Всяка една зала е плод на идеи на нашите учители и аз искам да благодаря на целия екип", каза д-р Лилова.

На откриването на STEM центъра присъстваха още заместник-кметът на София Десислава Желязкова, заместник-областният управител на София-град Живка Такева-Първанова, кметът на район „Витоша" арх. Зарко Клинков, директорът на националния STEM център проф. Найден Шиваров и др.