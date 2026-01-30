За ден 10 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 11 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 10 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 6 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 4 - с над 1,2 на 1000, 4 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 11, а 7 са отказали тестване, съобщава полицията.

93442 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода 23-29 януари. Извършен е контрол на 112 309 водачи и пътници. Съставени са 29 412 фиша и 2914 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи. В рамките на изминалата седмица са установени общо 135 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – от тях 70 шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила и 65 - с над 1,2 на 1000, а 16 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 53 водачи, 35 са отказали да бъдат тествани.

13 702 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 15790 водачи и пътници. Съставени са 4328 фиша и 410 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.