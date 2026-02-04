Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Източнобеломорски район за басейново управление е публикуван за консултации на 04.02.2026 г. на интернет страниците на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" и Министерство на околната среда и водите, на основание чл. 168б и чл. 168в от Закона за водите
Срокът за консултация е до: 04.08.2026 г.
Становища и предложения в срока за консултация могат да бъдат изпращани на адрес:
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район"
гр. Пловдив, 4000, ул. „Янко Сакъзов" №35 или на e-mail: [email protected]