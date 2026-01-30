Президентът Йотова зарязва лозята на празник в село Делчево

Президентът Илияна Йотова ще бъде гост на традиционния празник на виното в село Делчево. Празникът се организира от Община Гоце Делчев за 21-ва поредна година и е посветен на Трифон Зарезан.

Конкурсът за най-добър винопроизводител и производител на ракия, ще бъде на 31 януари /събота/ от 13.00 часа в село Делчево, когато ще се проведе дегустацията на предоставените за участие в конкурса вина и ракии. 110 проби от над 40 производители от България и Гърция са предоставени за участие в конкурса. Най-добрите от тях в отделните категории ще бъдат наградени.

На 1 февруари /неделя/, от 11.00 часа ще се извърши традиционното зарязване на лозята в местността „Баира". В него, заедно с кмета на община Гоце Делчев Владимир Москов ще се включи и президентът Илияна Йотова. В 11.30 часа, на площада в селото ще започне музикалната програма с участието на атрактивните „Бабугери" от село Мосомище, самодейци от селата Мосомище, Брезница и Борово, както фолклорен състав от село Ксиропотамос, република Гърция.