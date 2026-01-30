ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте седмичния отчет на община Русе

Започнаха монтаж на пелетни уреди по проекта "Несебър е за по-чисто въздух"

Новите екологични инсталации ще заменят старите печки на дърва.

Община Несебър официално стартира дейностите по инсталиране на съвременни отоплителни уреди на пелети в рамките на проекта „Несебър е за по-чист въздух". Той се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Околна среда" 2021–2027 г. и цели както трайно подобряване на качеството на атмосферния въздух в региона и ограничаване емисиите на фини прахови частици, така и подпомагане на домакинствата към преминаване към по-икономично, ефективно и лесно за поддръжка отопление.

Дейностите по проекта се състоят в безплатна подмяна на остарелите и силно замърсяващи печки на дърва и въглища с високотехнологични екологични алтернативи.

Новите пелетни системи - топловъздушни пелетни камини или пелетни котли с радиатори, според предпочитанията на одобрените кандидати, се монтират в 42 домакинства на територията на общината, одобрени в първия етап на програмата. Поетапният монтаж започва след демонтаж на старите отоплителни устройства.

Програмата остава отворена за кандидатстване. Жителите на общината, които все още използват отопление на твърдо гориво, могат да подадат заявления за включване в следващите етапи. Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е декември 2028 г.

Допълнителна информация за условията и необходимите документи е достъпна на интернет страницата nesebarbezemisii.com, както и в офиса на проекта в гр. Несебър, ул. „Св. Св. Кирил и Методий" №57.

