Калоян Паргов: Ако конгресът на БСП не е за обединение, защо го правим тогава?

Аз съм „за" конгрес, но на обединение, не на разделение. В БСП обикновено конгресите водят до разделение. Времето до изборите е много малко и опасенията се, че този конгрес може да допринесе още за спад на гласовете. Това каза заместник-председателят на Националния съвет на БСП Калоян Паргов в "Лице в лице" по Би Ти Ви.

"Как може да остане заедно - това е въпросът. Ако ние не можем да бъдем конгрес на обединението, защо го правим тогава, за да си свалим още повече резултата ли?", допълни Паргов. На 7 и 8 февруари Националният съвет на БСП свиква извънреден конгрес, за да освободи Атанас Зафиров и да си избере нов председател.

По думите му парламентарният терен се е променил при слизането на Румен Радев от президентския пост. "Хората около нас, гледайки ни как се караме, няма да гласуват за нас. В момента имаме нужда да работим за влизането на БСП в следващото Народно събрание", каза още той.

Имало ключови въпроси, на които всяка политическа партия трябва да отговори, които са в геополитически план. По думите му много знакови лица няма да бъдат в листите на БСП, освен Атанас Зафиров и Драгомир Стойнев.

"Винаги съм казвал, че това управление е било по необходимост. Не, не съм доволен от управлението и участието си. БСП гледаше да спазва етиката на управление. Няма чуваемост. Трябваше да се тропне по масата и да се каже. Не може да има хаос, всеки да се надпреварва", обясни Паргов.

"Усещането в хората не е добро и това мен ме притеснява. В политиката може да си направил много, да си казал много хубави неща, но ако оставиш у хората недобро усещане, значи си се провалил", каза той.

Според него всяко правителство тръгва с амбиция за 4-годишен мандат, но не стига до там.