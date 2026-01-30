Училището на самоубилия се Билгин в Нова махала с нов директор и учител по английски

СУ „Кирил и Методий" в село Нова махала от понеделник ще има нов директор, както и нов преподавател по английски език. Това съобщиха от Министерството на образованието и науката пред "24 часа" в отговор на въпрос докъде е стигнала проверката в училището, за която министър Красимир Вълчев каза във вторник. Поводът е трагедията с 18-годишния Билгин Алишев, открит обесен в плевнята на дома си на 22 януари. Майката на момчето обвинява учителка за публично унижение на 18-годишния й син, който знаел по-добре английски език от своята преподавателка. Дни преди трагедията тийнейджърът избирал ресторант за абитуриентския бал. "Билгин имаше мечти", "Не го чухте навреме", "Твърде добър за един твърде жесток свят". С такива лозунги протестираха в училището хора от Нова махала в понеделник. Наложи се да дойде полиция от участъка в Батак, за да следи за реда, докато младежи и родители настояваха за поемане на отговорност.

От МОН обясниха още, че досегашният директор е депозирал предизвестие за напускане, което влиза в сила предсрочно. Новият ръководител на училището временно ще изпълнява длъжността до назначаването на титуляр.

В началото на следващата седмица в училището ще бъде назначен и нов преподавател по английски език. Педагожката, която досега е заемала позицията, е в болничен, като се очаква след изтичането му да подаде молба за напускане. Проверката на Министерството на образованието и науката в училището продължава и ще бъдат предложени и последващи действия, в това число и дисциплинарни производства, ако се съберат доказателства за нарушения.

Проверката обхваща всички аспекти на организацията на учебния процес, както и дали са били налице индикации за необходимост от подкрепа на ученици и задействани ли са възможните механизми да се предостави такава. Затова в екипа от проверяващи са включени експерти от две дирекции на МОН – „Организация и контрол" и „Приобщаващо образование".

Паралелно с това на място работят и психолози от мобилната група на МОН, които оказват психологическа подкрепа на засегнатите.

На място в училището през последните два дни бе и заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска, която разговаря със семейството и съучениците на починалия ученик. Тя се срещна с педагогическия колектив. По време на нея беше представена и новата учителка по английски език – млад специалист, приет от учениците и общността.

Предстои в системата на образованието да бъде структурирана и мобилна група за професионална педагогическа подкрепа, стана ясно по време на среща в училището. Групата ще осигурява в училищата цялостна помощ за решаване на казуси на основата на натрупан опит и с мерки за развитие на училищата. В тях ще се включват педагози с богат професионален опит, а целта им няма да бъде да проверяват и да откриват пропуските, а да дават работещи решения от практиката при трудни ситуации и да усилят превенцията на училищно ниво.

Проверката на МОН на място ще продължи докато се събере максимално много информация, като вече е разговаряно и с психолога, който ученикът е посещавал извън училището и се оказва пълно съдействие на разследващите органи.

Към срещите в петък се присъeдини и Ева Жечева, която е директор на дирекция „Права на детето" към омбудсмана.