Избраха Мария Габриел за зам.-генерален директор на ЮНЕСКО

Мария Габриел е назначена за заместник генерален директор на ЮНЕСКО по комуникация и информация, съобщиха от организацията. Тя ще встъпи в длъжност на 1 март.

Правителството в оставка, оглавявано от Росен Желязков, е изразило силна подкрепа за нейната кандидатура, пише БТА.

През април 2023 г. Габриел напусна поста си в Европейската комисия, след като беше номинирана от ГЕРБ за министър-председател, но не събра необходимата парламентарна подкрепа. Впоследствие тя пое външното министерство в кабинета на Николай Денков, с договорка след девет месеца да стане премиер. До ротацията обаче не се стигна, тъй като ГЕРБ и ПП–ДБ не постигнаха съгласие за съставяне на ново правителство с нея начело.

През май 2025 г. Мария Габриел беше номинирана от ГЕРБ за заместник-председател на Европейската народна партия, но не беше избрана. По-рано тя не успя да заеме и поста заместник генерален директор на НАТО. Последната ѝ длъжност беше председател на института „Робер Шуман" – организация за политическо образование и обучение на кадри на ЕНП със седалище в Будапеща.