Вижте седмичния отчет на община Русе

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

 подновени бяха строителните дейности по благоустройство на пространството между бл. „Голям Богдан", бл. „Малък Богдан" и бл. „Верила" в кв. „Родина" 1 – извършва се цялостно обновяване на системата за отводняване на повърхностни води;

 извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ със студена асфалтова смес на единични разрушения по пътните настилки на места по бул. „Васил Левски", бул. „Генерал Скобелев", бул. „Липник", бул. „Тутракан", ул. „Войводова", ул. „Иван Ведър /на кръстовището с ул. „Потсдам"/, ул. „Майор Атанас Узунов", ул. „Любомир Пипков", ул. „Никола Петков", ул. „Петко Каравелов", ул. „Пристанищна", ул. „Рига", ул. „Студентска" и ул. „Цар Шишман";

 подновени бяха дейностите по ремонт на участък от тротоар по ул. „Генерал Гурко";

 отстранени бяха опасни пропадания на пътната настилка по бул. „Тутракан" /в района на ГКПП „Дунав мост"/ и ул. „Ямбол";

- извършени бяха ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление по републикански път I – 5, бул. „Трети март", ал. „Възраждане", ал. „Лилия", ал. „Перистери", ул. „Бузлуджа", ул. „Ильо войвода", ул. „Лозенград", ул. „Мадарски конник", ул. „Плиска" /включително подмяна на захранваща мрежа/, ул. „Сяр", кв. „Нова махала", както и по уличните мрежи на кв. „Средна кула" и с. Червена вода;

- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Свобода", пл. „Княз Александър Батенберг", в Парка на младежта и в междублоковите пространства на бл. „103" и бл. „106" в кв. „Чародейка" и бл. „79" и бл. „80" кв. „Здравец";

- подменени бяха 15 нови и бяха възстановени 18 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- изработени бяха общо 58 нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

- извършен бе текущ ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Съединение" с ул. „Майор Атанас Узунов", бул. „Неофит Бозвели" с ул. „Борисова", бул. „Васил Левски" с бул. „Даме Груев" и бул. „Липник" /срещу сградата на Териториална дирекция „Митница" - Русе/;

- извършена бе машинна резитба на храсти за формиране и подмладяване в района на ул. „Плиска", пътен възел ЛВЗ, бл. „Марица", бл. „Силистра", бл. „Тича", комплекс „Космонавти" в кв. „Здравец", кв. „Дружба" 3 и бул. „Христо Ботев";

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 12 кучета, осиновени бяха 4 кучета и бе извършена кастрация на 6 кучета. Извършена бе ваксинация на 14 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 7 кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

- продължава подготовката за провеждането на 65. Международен фестивал „Мартенски музикални дни" 2026 г. – извършена бе подготовка за печат на рекламни материали, на договори с участващите български и чуждестранни артисти и състави, технически персонал, спонсори и дарители;

- сключен бе договор за електронна и физическа продажба на билети за концерта на Ара Маликян с още една национална платформа. От 16 януари почитателите на музиканта ще могат да си осигурят места за събитието и чрез платформата Kupibileti.bg, както и в техните партньорски каси в страната, включително на касата в „Арена Русе". През февруари ще бъдат пуснати за продажба – на каса и онлайн, билетите за останалите концерти от фестивала;

- обновени бяха функционалности за потребителите и администраторите на сайта на МФ „Мартенски музикални дни";

- продължават дейностите по изпълнението на проект „Русе Арт Фест", договор BG-RRP-11.021-0006-С01, финансиран по BG-RRP-11.021 „Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини" – прием на отчети от културните оператори;

- на 13 януари бяха обявени свободни места за прием в яслени групи, ДГ и ПГ в училища;

- издадени бяха заповеди за одобряване отпускането на средства за подпомагане на деца с изявени дарби, подали искания за подкрепа в периода 1 октомври – 30 декември 2025 г. и бе изпратена информацията до Министерството на образованието и науката и на Министерството на младежта и спорта за осигуряване на финансиране;

- изпратена бе информация за размерите на превишението на постъпленията на плащанията за 2025 г. по бюджетите на образователните институции.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- Община Русе, в ролята си на обучаваща организация, даде старт на практическите обучения за студенти в реална работна среда. Студентските практики се провеждат в Дома за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие", разположен на ул. „Белмекен" 16, където студенти от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий" се възползват от възможността да усвояват нови знания и да надграждат своите умения в сферата на социалните дейности. Инициативата е част от изпълнението на проект № BG05SFPR001-3.002-0001 „От висше образование към заетост", финансиран по програма „Образование" 2021–2027, съфинансиран от Европейския съюз;

- проведен бе жребий за Мартенския базар, избрани бяха 32 търговци, които ще предложат на русенци и гости на града интересни мартеници в периода от 14 февруари до 3 март включително;

- сключен бе договор за отдаване под наем за срок от 10 години на заведението за хранене и развлечения, имот общинска собственост, на пл. „Свобода" 4. Наемателят поема финансов ангажимент към Община Русе в размер на 40 000 лв. /20 451,68 евро/ за развитие на концепция за Коледен базар „Русе – Коледна звезда на Дунав", както и финансов ангажимент към Община Русе в размер на 10 месечни наема годишно за подпомагане на културни и спортни мероприятия, организирани от Община Русе, за всяка година от срока на действие на договора за наем.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

- продължава основният ремонт на ОУ „Отец Паисий";

- продължава реконструкцията на водопровод по бул. „Гоце Делчев" - от ул. „Генерал Кутузов" до ул. „Русофили";

- продължава изграждането на спортна зала в СУ „Васил Левски";

- продължава основният ремонт на ДГ „Слънце" на ул. „Шейново" 14;

- продължава основният ремонт на общежитието към ПГСС „Ангел Кънчев" - Образцов Чифлик;

- извършени бяха 6 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

- обработени бяха 40 месечни технически и финансови отчети от социалните

услуги;

- извършени бяха 8 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно –

социални услуги" и бяха приети 3 заявления за кандидат-потребители;

- взето бе участие в Координационен механизъм за взаимодействие при работа

в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие;

- консултирани бяха 12 човека за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

- извършени бяха 9 домашни посещения, с цел проследяване качеството на грижа и бяха проведени телефонни разговора със социални асистенти за месечното разписване на графици и отчети;

- изготвени бяха 80 трудови договора и 80 тристранни споразумения с лични асистенти и ползватели на механизъм „Лична помощ";

- консултирани бяха 10 семейства с новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

- извършено бе класиране по обявените свободни места за прием в общинските детски ясли;

- проведени бяха интерактивни сесии с 22 ученици от 7. клас в ОУ „Любен Каравелов" на тема „Самооценка" и с 19 ученици от НУИ на тема „Електронен свят" по Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда за възрастова група 5-7 клас „Кодово име живот"

- проведени бяха интерактивни сесии с 9 ученици от 12. клас в ПЧУ „Леонардо да Винчи" на тема „Превенция употребата на психоактивни вещества. Превенция на престъпленията";

- здравните медиатори извършиха патронаж в кв. „Селеметя" и кв. „Чародейка", където консултираха 33 лица за превенция на заразяване със сезонен грип, за задължителните имунизации съгласно имунизационния календар, за разпознаване на симптомите на сърдечно – съдовите заболявания. Оказано бе съдействие на 17 лица за медицински прегледи и на 11 лица за подаване на данъчна декларация в НОИ. Здравните медиатори взеха участие в онлайн обучение на тема „Детско здраве и ваксинопрофилактика", проведено от общопрактикуващия лекар д-р Таня Андреева;

- екипът по ранно детско развитие посети по график Детски ясли 1, 5, 6, 9, 12, 15 и 16. Проведени бяха дейности, насочени към стимулиране на сензорната система и игри за развиване на моторната координация /око-ръка/. Обсъдени бяха затруднения, свързани с развитието и поведението на децата и на екипите бяха дадени насоки за работата с децата и техните родители. В четири ясли бяха проведени тематични екипни срещи на тема "Връзката между хранене и говор";

- проведено бе онлайн родителско кафене на тема "Предизвикателствата пред детето в детската ясла";

- изготвени бяха 20 карти за хора с трайни увреждания;

- на 27 януари бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. „Гоце Делчев", във връзка с прокарване на кабели;

- до момента са издадени общо 556 разрешения за таксиметров превоз.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

- приключи общинското първенство по волейбол от Ученическите спортни игри за юноши и девойки (8-10 клас);

- проведени бяха общинските първенства от Ученическите спортни игри по бадминтон и шахмат за всички възрасти;

- продължава информирането на русенските спортни клубове за кандидатстване по програма „Спорт 2026 г."

- извършена бе подготовка на зала „Дунав" за провеждане на волейболни срещи;

- оказано бе съдействие за провеждане на лагер сбор на националния отбор по стрелба с лък;

- представители на Младежкия парламент посетиха радио „Русе" и се срещнаха с екипа, който подготвя програмата. Събитието беше по случай Деня на българското радио и част от кампанията за кариерно ориентиране на младите хора, насочена към запознаването им с различни професии и работна среда;

- извършена бе подготовка за събитието за кариерно ориентиране „А сега накъде?", което се организира от Младежкия парламент и ще се състои на 7 февруари в Доходното здание;

- продължава подготовката на образователния формат „Модел Република България – Дунав", който ще се проведе в Русе от 27 до 29 март. Това е второто издание на инициативата в града, която представлява платформа за симулация на държавната власт и дава възможност на младите хора да разберат как функционира съвременната демокрация.