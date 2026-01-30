Между 2-ма икономисти, одитор, библиограф и юрист избира Йотова (Обзор)

Главчев питал заместничките си още преди да ги назначи, самият той готов дори с министри

Юрист, библиограф, одитор и двама икономисти - един от тях ще е първият служебен премиер, назначен от президента Илияна Йотова.

1/2 от кандидатите в т.нар. домова книга дадоха съгласие да съставят правителство - нещо, което досега не се е случвало. Пръв това направи в сряда подуправителят на БНБ Андрей Гюров (икономист), а след него и зам.-омбудсманът Мария Филипова, която е юрист. А в петък “да” на Йотова каза и цялото ръководство на Сметната палата: шефът ѝ Димитър Главчев и заместничките му Маргарита Николова (също икономист) Маргарита Николова Снимка: Румяна Тонева и Силвия Къдрева (библиограф по образование, но с опит в КПКОНПИ и държавния одит). Силвия Къдрева Снимка: Велислав Николов

Главчев бе начело на последните две служебни правителства, назначени от Румен Радев.

“Не разбирам хората, които изтъкват аргументи, че не искат

да стават. Който бъде посочен от президента, няма как да откаже, последствията биха били тежки”, коментира той след разговора си с Йотова. Дори имал готов кабинет, би гласувал доверие на предишните си министри.

Още когато предлагал на НС имената за свои заместнички, попитал двете дали ще приемат, тъй като това е длъжност от “домовата книга”. Иначе скоро не е обсъждал темата с тях. На изслушването си в ресорната парламентарна комисия и Николова, и Къдрева заявиха готовност да бъдат посочени за премиер. Те бяха избрани на 16.05.2025 г. за зам.-председатели на Сметната палата с гласовете на всички депутати, подкрепящи правителството “Желязков”, включително ДПС-НН. Опозицията опита да бламира избора им с игра с кворума, но не успя.

На срещите си с президента в петък и Маргарита Николова, и Силвия Къдрева потвърдиха позицията си. Те влязоха последни на “Дондуков 2” и с тях кръгът от консултации с възможните кандидати приключи.

“Мога да създавам работещи екипи, не бягам от трудните решения. Познавам в детайли работата на администрацията, защото дълги години съм била част от нея и смятам, че това ще ми помогне да се справя”, заяви Николова. С добър екип и организация тя е убедена, че може да проведе честни избори.

Колежката ѝ Къдрева обаче определи тази задача като “изключително трудна” за всички кандидати, защото не познават процеса. “Ще изчакам решението на президента, за да мога да мисля и за състав на кабинет. Не бягам от отговорност. Нямам набелязани хора, няма предложение към мен”, каза още тя.

Сега предстоят консултации

с партиите в 51-ия парламент, а след това Йотова ще избере служебния премиер, който ще има 7 дни, за да ѝ представи структура на правителство. В деня, в който назначи служебния кабинет, президентът обявява и датата на вота - най-вероятно 19 април.