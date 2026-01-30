59-годишен приет с измръзване и в много тежко състояние в пловдивска болница, борят се за живота му

Мъж на 59 години е докаран в изключително тежко състояние в УМБАЛ "Пловдив" и лекарите правят чудеса, за да го върнат към живот, научи "24 часа".

Нямал е със себе си документи и се е наложило медиците да искат помощ от полицията, за да го идентифицират.

"Беше с измръзнали почернели крака и с остра бъбречна недостатъчност. Буквално спираше да диша. Наложи се да му правим обдишване. Колегите от ОАРИЛ го поеха и интубираха", разказаха медици. По думите им човекът е намерен в село Голям чардак и оттам е бил докаран. Бил пълен несретник, а изследванията показват, че вероятно е злоупотребявал и с алкохола, тъй като чернодробните му изследвания били силно завишени. Бил изключително слаб.

Засега лекарите се въздържат от прогноза, но се борят да го спасят.