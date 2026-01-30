Европол, САЩ и ГДБОП удариха най-големите пиратски сайтове у нас (Обзор)

Борислав Сарафов координирал акцията

Трите най-големи сайта за пиратско съдържание у нас - arenabg, zamunda и zelka, бяха свалени при международна операция в четвъртък. Участвали са Европол, ГДБОП, американски служби, ДАНС, следствието и прокуратурата. Задържани са четирима.

“Този домейн е иззет от Службата за разследвания към Министерството на вътрешната сигурност като част от международна операция. Има съдебна заповед, издадена от Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на щата Мисисипи”, пише на банер, който се вижда при опит да се отворят трите платформи. От него става ясно, че за първо провинение присъдата е до 5 г. затвор. Предвидена е и глоба от 250 000 долара, както и конфискация на имущество.

“Когато бях на посещение в САЩ преди година, си говорихме за това, че от години работят такива торент сайтове, които се занимават с разпространение на материали, които имат авторски права и те се нарушават. От години нашите партньори се опитваха да направят нещо, но до момента резултат нямаше. Ето сега резултатът е налице. Когато има воля, има и резултат”, обясни вътрешният министър Даниел Митов. Той похвали служителите на МВР за операцията. В нея са задържани хората, администрирали ArenaBG, Zamunda и Zelka. Така те са осигурявали нерегламентиран достъп до филми, музика, игри, софтуер и други форми на интелектуална собственост.

Акцията е била координирана лично от главния прокурор Борислав Сарафов. Той е съгласувал действията на българските институции с представителите на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, офиса за разследвания на вътрешната сигурност в Атина, офиса за митническа и гранична защита в София и офиса на Министерството на правосъдието на САЩ в Букурещ, отдела за международно компютърно хакерство и интелектуална собственост.

Българска следа има и в Европол. Там е командирован Александър Велев от дирекция “Киберпрестъпност” на ГДБОП.

Самата операция бе похвалена и от посолството на САЩ у нас. Оттам отчетоха, че кражбата на интелектуална собственост ощетява и американски, и български компании.

Сред целите на акцията е и България да бъде извадена от негативния наблюдателен списък “Специален 301” на Департамента по търговия на САЩ. Той следи именно за онлайн пиратство.

