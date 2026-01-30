Хванаха автокрадеца Ванко със задигнат джип

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Автокрадецът Ванко е бил хванат със задигнат джип. Акцията е на СДВР.

Автомобилът е бил задигнат тази сутрин. Ванко е заловен в село Волуяк. Заедно с него са арестувани още двама души.