Митов: Още през юни във Вашингтон поставихме акцент върху борбата с онлайн пиратството

"Още при посещението ми в САЩ във Вашингтон през юни поставихме ясен акцент върху борбата с онлайн пиратството и защитата на интелектуалната собственост. В разговорите ми с представители на американската администрация подчертах категоричната воля на МВР и на кабинета „Желязков" да действат последователно и без компромиси срещу този тип престъпления. Днес тази политика дава конкретни и видими резултати".

Това написа във фейсбук публикация министърът на вътрешните работи Даниел Митов по повод международната операция, при която спряха три от най-големите торент платформи у нас.

Операцията беше извършена с участието на ГДБОП, ДАНС, Националната следствена служба, прокуратурата, Европол и партньорски служби на САЩ, като спрените сайтове са ArenaBG, Zamunda и Zelka.

В хода на операцията са били извършени претърсвания и изземвания на 30 адреса в цялата страна, като са дентифицирани администраторите та торент тракерите, иззети са компютърни конфигурации, техническо оборудване и електронни доказателства за престъпления срещу интелектуалната собственост по чл. 172а, ал. 2 от Наказателния кодекс, става ясно от публикацията. Събрани са и данни за пране на пари. Предстои комплексна компютърно-техническа експертиза и оценка на доказателствата, както и привличане на виновните лица към наказателна отговорност.

Операцията е резултат от тясна и ефективна международна координация, включително с Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие на САЩ, както и техните специализирани звена за борба с киберпрестъпленията и нарушенията на интелектуалната собственост.

"През последната една година последователно развиваме именно международната дейност на МВР и партньорските ни отношения със съюзнически и партньорски служби. Това сътрудничество дава възможност за навременен обмен на информация, общи операции и реални резултати срещу трансграничната престъпност в дигитална среда", пише Митов.

"Този подход остава водещ – защото съвременните престъпления нямат граници, а ефективният отговор изисква доверие, координация и силни международни партньорства", завършва публикацията си вътрешният минристър.