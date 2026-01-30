Румен Радев: Партия ще правя след изборите, няма да кажа чия регистрация ще ползвам

Бившият президент цитира Джоузеф Стиглиц - враг на еврото

Съгласно международното право, Крим е част от Украйна. А реалността казва, че е част от Русия, заяви той

Българското законодателство ясно регламентира крайния срок за регистрация на изборите и обявяване на листите. Бъдете сигурни, че ще се вместим в този срок. Дотогава няма да давам детайли.

Това каза президентът (2017-2026 г.) Румен Радев в предаването "Панорама" по БНТ. Това е първото медийно участие на бившия държавен глава, след като обяви, че подава оставка на 19 януари в извънредно обръщение към нацията. Официално Радев напусна президентството миналия петък (23 януари), когато оставката му бе одобрена от Конституционния съд.

Досега той не е издал какви са плановете му. В сряда проверка на "24 часа" в електронния държавен регистър на търговските марки. Документът е подаден във вторник, но липсва името на подателя.

Преди седмица бившият началник на кабинета на президента Румен Радев - Иво Христов, определи "Нашата България" като подходящо име за евентуална бъдеща политическа формация на бившия президент. Затова се заговори, че именно някой от хората на Радев е поискал да запази марката. По-късно от пресофиса му обаче категорично отрекоха да имат общо с искането за запазване на името.

"Няма да разчитам на своя регистрация. Има най-различни възможности. Партия ще правим след изборите, няма как да се направи сега и да излезем на изборите. За да направя партия влизам в политиката", заяви Радев.

"Олигархията бърза да запази всяко едно име, което се завърти в пространството за партия. "Нашата България" веднага бе запазено. Опитват се с административни мерки да пречат на това. Не мога да ви дам никакви детайли. Призовавам хората да имат готовност", допълни той.

"Постът е в сигурните ръце на Йотова, която има всички качества да го заеме. Мнозинството оряза драстично президентските правомощия и разруши баланса между институциите. Гражданите получиха и поискаха оставката на това правителство. Най-удобният вариант за олигархията бе аз да остана на поста си и те пак да спечелят мнозинство. Мой дълг е да отговаря на техните искания и затова слязох на терена. Доверявал съм се на явно неподходящи хора. Навсякъде из страната очакваха да предприема действия. Тяхното търпение 9 години се е подлагало на изпитания, затова се извинявам още веднъж", каза още той пред Бойко Василев.

"9 години ходех из цялата страна, хората настояваха да създам партия. Аз се въздържах, защото очаквах политическата класа да отговори на исканията на гражданите, но това не се случи. Сглобката легитимира олигархията. Да правиш партия, да влизаш в политиката точно сега е неблагоприятно занимание. Не съм използвал нито за минута президентския пост, за да правя партия", категоричен бе бившият президент.

Той дори цитира Джоузеф Стиглиц - враг на еврото. Въпреки това Радев заяви, че България трябва да е "модерна, силна и европейска".

"Съгласно международното право, Крим е част от Украйна. А реалността казва, че е част от Русия. Това са факти и никоя интерпретация не може да ги отмени", отговори той на въпроса на водещия чий е Кримския полуостров.

