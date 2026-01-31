Едни разочаровани от Радев, че бяга от отговори, други доволни, че така няма да го атакуват

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След интервюто в "Панорама" на новия политик мненията в социалните мрежи са противоречиви

Интервюто на Румен Радев, което направи Бойко Василев в "Панорама" по БНТ в петък вечер, се посреща с противоречиви коментари в социалните мрежи. Някои са разочаровани, че в новото си качество на политик той избягва конкретни отговори като например с регистрацията на коя партия ще се яви на парламентарните избори, други го хвалят, че постъпва правилно, за да спести атаки още отсега.

Ето някои от коментарите във фейсбук.

"От днес, 30 януари в 21 часа започна пътят на Радев надолу", лаконично оценява журналистът Евгени Петров.

"Мислите, че е лесно девет години да се обикаля страната и хората да те молят ли?", пита публицистката Веселина Седларска и прави паралел със стихотворението на Вазов за Левски "Девет годин той скита се бездомен, без сън, без покой..." И след тези 9 години: Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упованье и надежди сладки."

Рекламният експерт Радослав Бимбалов прогнозира: "Хич не е добро това, което ни готвят, съжалявам. Ще трябва да се вдигнем и да си спасим задниците САМИ. А иначе, до другаря Решетников и вся осталная сволоч: Другия път, когато решите да ни инсталирате матрьошка, опитайте да поставите в нея нещо."

Калоян Методиев, бивш съветник на президента Радев, пише:

"Не знам. Не мога да кажа. Въздържам се. Пречат ми. Спъват ме. Орязаха ме. Аз казах. Аз тогава предупредих. Аз бях. Всичко в минало време. Не съм ляв, десен, центрист. Нямам идеи. Нямам идеология. Не изключвам да се коалирам с всички, включително ГЕРБ. Готов съм да работя с всички - при ясни условия.

Не си казва екипа, а обяви само едно име от него - Копринков, зад когото стоял.

И за капак излъга, че служебните му кабинети организирали честни избори, при положение, че за кабинета Гълъб Донев има доклад на ОССЕ.

Това беше."

Специалистът по връзки с обществеността Любомир Аламанов прави обстоен преглед:

"21 точки по първото интервю на Радев след бягството му от Президенството

1. Добре шлифован, знае си целевата група, търси отчаяните хора, които са се уморили от политическите проблеми.

2. Десет пъти повтори - "хората ме карат да направя партия". Той се дърпа, те го карат.

3. Не каза каква ще е партията, какво ще е името, какви ще са хората. Нищо не каза.

4. Печели време по очевиден начин.

5. Той се изправял срещу Политическата система. Сякаш е възможно политик от Политическата система да бъде срещу нея.

6. Ще се бори с Олигархията - не стана ясно коя е олигархията, кой участва в нея. Нито един конкретен детайл.

7. За всичко отговорът беше - ще се боря. Т.е. "обещание в бъдеще време". Т.нар. "приказки за наивници на средна възраст".

8. Няма нито едно конкретно действие или предложение.

9. За всичко - правим програма.

10. Даже не иска да каже лява, дясна или центристка формация. А и ще я прави след изборите.

11. Напада яростно Сглобката, без да признае, че само заради нея имаме Шенген и Еврозоната.

12. Коалиция с всеки, който е против Олигархията. Каквото и да означава това.

13. И той ще работи "за хората". Като "магазина за хората". Даже се усети, че го казва, и се опита да замаже думите си.

14. Битка с неравенствата. С екипа си правили програма по темата.

15. Демонтаж на досегашния модел. С екипа си правили програма по темата.

16. Укрепване на Държавността. С екипа си правили програма по темата.

17. Типично за прото-диктатори - те да оправят Държавата, а не да има независими и работещи институции, правила и процедури, които да върнат нормалната демокрация.

18. На външнополитическите въпроси избяга успешно. Даже и за Крим. Да не говорим за Гренландия.

19. На моменти прилича на Тръмпистка реторика. Става ясно защо ГЕРБ се забързаха да се разберат с американците.

20. Толкова много лозунги за 40 минути, колкото демократичните партии не са използвали за 10 години. Трябва да си вземат поука.

21. Тотален популизъм. Нищо конкретно, всичко за хората, знае как, пишат се програми, ще видите, "хората го искат".

Това е Симеон Сакскобурготски, но вместо царски ореол се използва "генералска твърдост".

Ще се хареса на онези хора, които по неясни причини все още мислят, че "Спасителят" идва и ще ги спаси. Или ще ги оправи. За различен по брой дни.

Дано не му се вържат много хора. Симеон поне имаше връзки в Европа и докара много западни компании. Сега нищо няма да се докара.

Тежки избори ще бъдат.

Не спирайте да се политизирате. Иначе политиците ще откраднат бъдещето ви."

Политологът Теодор Славев коментира: "Обърка сам себе си в лапсуса между президент и министър-председател.

Защото и той не знае кое какво е, но иска всичко.

Убеден съм, че следните редове ще бъдат използвани от всички жълти медии, подчинени на Пееф, когото презирам. Но не виждам никакъв потенциал в бившия президент да промени нещо.

Започна уютния си разговор с тезата, че за него е много неприятно, лично, че влиза в „парламентарната политика".

Много е неприятно. Девет години го разхождат по сокаците, но той сега, в последните месеци, се жертвал за народа. И решил да вземе истинската власт. Страдал. Пуснах много сълзи.

Орбан е велик. Орбан ще загуби изборите след един месец, както и неговият балкански аватар Радев. Ама ние пак сме назад.

Ще прави ли съдебна реформа с ГЕРБ? Вика, може. Ще трябва мнозинство, но сглобката е лоша. Бате... Деси Атанасова е по-добра от твоята Деси...

Ляво, дясно, няма значение. Ще борим олигархията. Ако ви казват, че няма ляво или дясно, значи става въпрос за пари.

Няма да се вдигат данъците. Само да ви кажа, че който и да дойде да управлява оттук насетне, ще се вдигат данъците. Поне малко можеше да не се подложи на бизнеса и да се обяви за народа. Това Распутин, Иво Христов, неАпокалипсиса, можеше да му го каже.

Копринков не краде. Дайте едно доказателство, вика изтребителят със закъснелия референдум. Ще му го дадат, според мен, в кампанията.

Това не е социалист. Това е фалшив герой."

Политологът Даниел Стефанов анализира:

"Няма как да не ти стиска да кажеш, че България може да бъде само с Европа, да обясняваш, че влизането в еврозоната е една измама, да повтаряш, че Крим е руски и същевременно да замазваш, че ще бориш олигархията. Как ще я бориш? С методите на Орбан или на Путин?

За съжаление като човек и политик Радев е от онези хора, които не искаш да срещаш в живота си: онези, които винаги искат само да получават. Като командир на ВВС, той правеше "Кобрата на Пугачов" за сметка на годишното гориво на младите си пилоти, които нямаха достатъчно летателни часове. Като президент даде ли нещо Радев на това общество? През цялото време го разделяше с дървените си изявления, само за да бъде велик и в крайна сметка да си направи партията. Какво даде Радев на БСП, която го издигна? Най-много да й вземе последния останал политически дъх и последните 4%. Вероятно единствените, които са получили нещо от Радев са ПП. Има голяма вероятност сега да си го вземе. Но, онези които все още не знаели кой е Радев, все пак да не чакат висше политическо лидерство, задаващ посока, идеи, или нещо ново за България. Радев няма да дава, отново ще иска да взима."

Журналистът Явор Дачков хвали Радев и заклеймява опонентите му: "Силно начало на Румен Радев в „Панорама". Подигравките на умнокрасивите, които чета във Фейсбук, само показват колко не са в час тези хора. Все пак усещат, че ще ги отнесе, и затова не спират да пишат. Един тържествен глупак написа около десет поста още на десетата минута.

За публиката извън жълтите павета Радев връща усещането за държавност. Това е метапосланието му от тази вечер.

Той говори като човек, който вече е взел властта, което показва увереност. На два пъти каза, че нещо ще стане, а друго няма да стане, сякаш няма съмнение, че ще управлява. На повечето въпроси отговори умело, а неудобните избегна с риторични отклонения. За Украйна беше железен, за „Боташ" също, както и за Копринков. Тези теми няма да го съборят в предизборната битка.

Неговата скованост, на която се подиграват умнокрасивите, издава вътрешна почтеност.

Този човек не е палячо, нито шарлатанин, който играе за любовта на публиката, а е лидер, който се отнася отговорно към думите, които произнася.

Ще бъде истинска изненада, когато Радев свикне с новата си роля и започне да се държи в медиите без президентската дистанция. Публиката ще открие, че това е човек с бърза реакция и чудесно чувство за хумор, което ще развие образа му в положителна посока.

Готов е да играе гъвкаво и е напълно решен да управлява. Не се страхува от властта, нито от плаващите мнозинства, което е лоша новина за Пеевски. Няма да бъде военен с капаци, както се надяват враговете му. И няма да прави нелепи коалиции, а ще играе силово – или се съобразявайте с мен, или пак на избори.

Правилно премълча всички конкретни подробности за партията и екипа си, защото всичко ще започне, след като президентът Йотова подпише указа за изборите и назначи служебен кабинет.

А и конкретните подробности нямат никакво значение. Радев вдига вълна и ще продължи да я вдига."

Любопитно е, че коментаторите, които винаги хвалят Румен Радев в телевизиите, сега мълчат. В групите в подкрепа на Радев обаче има много възторзи, изказани от редови привърженици на бившия президент.