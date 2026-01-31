Жителите на "Елените" все още са без ток и вода 4 месеца след наводнението. Собственици на имоти във вилното селище се заканват да спрат да плащат таксите си за поддръжка, ако не стигнат до споразумение с фирмите собственици на земята и комплексите там за възстановяване на инфраструктурата.

От липсата на условия за живот във вилното селище до липсата на инфраструктура – собствениците на имоти на „Елените" се сблъскват с мълчание от всички страни. Плащат за тежка техника и сами са започват извозване и почистване.

„От Общината ни помогнаха малко, изкараха колите, изкараха малко дървета и повече никой от нашите господа не е слязъл долу да поговори с нас. Колкото можахме си изчистихме. Нечовешки условия въобще... Искам, сега идва лято, тази катастрофа, тази миризма и змии и всичко ще имаме тука – това е много страшно", разказва пред Би Ти Ви Татяна, собственик на имот.

И решението на хората е да спрат да плащат такси за поддръжка, докато не бъде възстановено електричеството и водоподаването: