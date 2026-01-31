Протестиращи затварят на обяд пътя до разклона за село Телиш в памет на жертвите в катастрофи

Участък от Главния път I – 3 (Бяла - Ботевград) при разклона за село Телиш ще бъде блокиран днес заради протест срещу войната по пътищата.

Той се организира във фейсбук от Николай Попов, баща на 12-годишната Сияна, която загина при катастрофа на участък от този път на 31 март миналата година.

На 31 януари се навършват десет месеца, откакто загубихме Сияна. В нейна памет и в памет на всички жертви, в името на живите, организираме протест-блокада, написа Попов.

Протестът е насрочен за 12:00 часа, като се предвижда пътят да бъде затворен за два часа.

Исканията на протеста са за адекватни действия на държавата за спиране на войната по пътищата; извършване на основен ремонт на пътя; намаляване на максимално допустимата скорост за товарни автомобили в Закона за движение по пътищата; увеличаване на контрола от страна на МВР и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация"; правилно управление на средствата от Фонда за пътна безопасност. Настоява се и за реформа в правосъдието чрез Закон за вещите лица, създаване на Институт на вещите лица и ускоряване на сроковете за присъди при дела за отнет човешки живот.

Повод за протеста стана и катастрофата от 28 януари на отсечката от пътя между селата Телиш и Горни Дъбник, при която загина бившият кмет на община Червен бряг и лекар д-р Цветан Костадинов.