12 са убити при израелски удари в Газа

Трима са пострадали при пожари за изминалото денонощие

Снимката е илюстративна.

При пожари в страната през изминалото денонощие са пострадали трима души, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". Потушени са са общо 41 пожара.

Пожарните екипи са реагирали на 94 сигнала за произшествия, предава БТА.

Единият пострадал е мъж на 51години. Той е получил изгаряния при извършване на ремонтни дейности. Транспортиран е във Военномедицинска академия (ВМА)-Варна.

Другите двама пострадали са мъж на 72 години и жена на 70 години, които са вдишали токсични газове. Те са откарани за лечение в отделението по токсикология на ВМА-Варна.

С преки материални щети през изминалото денонощие са възникнали 25 пожара. Извършени са 48 спасителни дейности и помощни операции. Лъжливите повиквания са пет.

Снимката е илюстративна.

