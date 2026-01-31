Интензивен е трафикът на „Капитан Андреево"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трафикът на границата с Турция на Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево" е интензивен. Това съобщават на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция". Информацията за движението по границите е към 6:00 часа, пише БТА.

От 20 януари 2026 г. през граничния преход „Рудозем" на границата с Гърция преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. На граничните преходи „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Република Северна Македония от 21:00 ч. на 29 януари 2026 г. нормалното преминаване през ГКПП на българо-северномакедонската граница е възстановено. Леки, товарни автомобили и автобуси преминават без ограничения.

На границата с Република Сърбия от 06:00 ч. на 30 януари 2026 г. е възстановено движението на товарни автомобили на всички гранични пунктове с България.

Трафикът е нормален на граничните преходи с Румъния.