Откриха труп на мъж в апартамент в Хасково

Труп на мъж на около 50 години бе открит в апартамент в Хасково от бившата му съпруга.

По първоначална информация мъжът на име Стефан живеел сам. Той бил разведен със съпругата си, която живеела в друго жилище. Двамата имат син на около 20-21 години, който е студент в друг град.

Според запознати, в продължение на няколко дни близки на Стефан са му звънели на телефона, но той не отговарял на повикванията.

Привечер бившата му съпруга отишла до апартамента и го открила мъртъв, информира БГНЕС.

Бил е подаден сигнал на спешния телефон 112, като на място са изпратени екипи на полицията, линейка и съдебен лекар.

По първоначални данни става дума за самоубийство, но това ще установят разследващите. Предстои да се направи аутопсия.