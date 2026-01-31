Столичната община отчита рекорд – над 28 т опасни отпадъци предадени разделно през 2025 г.

Столичани предадоха рекордното количество - 28 879 килограма опасни отпадъци през 2025 година – над 10 тона повече в сравнение с рекордната 2024 г. (18 562 кг) и близо три пъти повече от средногодишното количество за периода 2019–2023 г. (10 403 кг).

Най-много като обем са предадените бои, лакове, латекс, грундове и т.н. - над 10 тона, следвани от лекарства с изтекъл срок на годност - над 9,5 тона, перилни и почистващи препарати също остават сред най-предаваните. Трите вида заедно формират над 85% от общото количество от предадените опасни отпадъци за годината.

Резултати се дължат на засилените информационни кампании и все по-отговорното отношение на хората. През 2025 година Столична община реализира 7 издания на поп-ъп площадките „МаГаТа Фест" в различни райони на София. На тези събития гражданите имаха възможност да предадат на едно място едрогабаритни, опасни, електронни отпадъци, батерии, текстил и други материали, които изискват специален режим на събиране. Общината отчита близо 38 тона събрани отпадъци чрез инициативата, която улеснява разделното събиране и последващото им рециклиране.

Вече е публикуван и се изпълнява и графикът за събиране на опасни отпадъци за 2026 г. От първите четири акции, проведени на 21 и 27 януари в районите Искър, Оборище, Възраждане и Панчарево, са събрани 1 258,62 кг опасни отпадъци. Най-много отново са бои, лакове, латекс и грундове - 462,26 кг, традиционно следвани от лекарства с изтекъл срок на годност - 435,04 кг. Следващата седмица, на 4 февруари, мобилният пункт ще бъде в районите:

Слатина – от 09:00 до 12:00 ч. (пред сградата на районната администрация)

Подуяне – от 13:00 до 15:00 ч. (пред сградата на районната администрация)

На 15 януари т.г. стартира и съвместната инициатива на Столичната община и верига аптеки за предаване на лекарства с изтекъл срок на годност. Кампанията се радва на огромен интерес, като в специалните контейнери, разположени в 5 от обектите на веригата аптеки, вече са събрани 482 кг стари лекарства. Пилотния етап на проекта ще продължи до март 2026 г., като вече се обмисля се азширяване на броя на аптеките, в които граждани да модат да предават старите си лекарства безопасно.

Столичната община и Столичният инспекторат благодарят на всички граждани за активното участие и ги приканват да продължават да се включват в кампаниите за разделно събиране на опасни отпадъци, защото всяка предадена торба или килограм е важна стъпка към по-чист и безопасен град.