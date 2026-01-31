Реставрират още една стара сграда в центъра на Пловдив

Намира се на ул. "Иван Вазов", в двора има ключарско ателие

Предстои реставрацията на още една стара сграда в центъра на Пловдив. Тя се намира на ул. „Иван Вазов" 39 и беше зачислена за управление на район "Централен" на заседанието на Общинския съвет на 15 януари, когато беше приета годишната програма за разпореждане с имоти.

„В самата сграда има наематели на "Жилфонд", те ще си останат там. В двора има ателие за ключарски услуги. Има съмнения, че ключарят не плаща наем, ще проверим и ако е така, ще започне да се издължава. Но по-важното е, че разговаряхме с арх. Радка Стефанова, която води курса „Шайо", тази сграда да бъде включена като дипломна работа и да бъде изготвен проект за нейната реставрация", обясни кметът на района Георги Стаменов.

„Шайо" е курс, който всеки архитект трябва да завърши, ако има желание да проектира сгради, паметници на културата. Вече 4 проекта за обновление на стари сгради са изготвени като дипломни работи в това обучение и са дарени на администрацията на "Централен".

„Когато имаме проект, с малко доплащане от страна на общината ще бъде изготвена и конструктивната част и може да бъде извадено строително разрешение на идейна фаза. А това дава възможност с разработката да се кандидатства по различни програми за финансиране", допълни Георги Стаменов.

Кметството вече кандидатства за средства за ремонта на сградата на КНСБ на ул. "Христо Г. Данов".