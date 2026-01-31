ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Борисов към Фон дер Лайен: ГЕРБ е надежден и предвидим партньор в ЕС и НАТО

5024
Борисов и Фон дер Лайен. Снимка: Фейсбук Бойко Борисов

"България и ГЕРБ са надежден и предвидим партньор в Европейския съюз и НАТО. В това уверих председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на разговор в рамките на Срещата на върха на ЕНП в Загреб".

Това написа във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след срещата си с Фон дер Лайен.

"Страната ни винаги е работила за повишаването на конкурентноспособността на Европа и нейната сигурност - казва още той. - В този контекст информирах председателя на ЕК за процеса по изграждането на стратегическия военно-промишлен завод между "Райнметал" и България на територията на страната ни. В него ще бъдат разкрити над 1000 нови работни места, а в производството ще си дадат среща германското ноухау и традициите и стандартите на българската военна индустрия."

