Мавруд е най-доброто домашно вино в Асеновград от реколта 2025

Част от победите дариха наградите си на неделното училище Асеновградчанинът Мюмюн Мурад спечели голямата награда в конкурса „Най-добро домашно вино" от реколта 2025 г. Той беше заложил на традиционния за региона сорт "Мавруд".

Победителите бяха отличени от кмета на община Асеновград д-р Христо Грудев, който пожела на всички участници най-вече здраве и сили, за да може никога да не се отказват по пътя към своите цели и дълги години да им е все толкова пивко домашното вино. Той подчерта, че по-възрастните винари предават своите умения, знания и майсторлък на синовете и внуците си и така съхраняват традицията жива и тя се обогатява с всяко следващо поколение. Тази година за призовите позиции в класацията се бориха рекорден брой проби – точно 199.

Мюмюн Мурад получи 400 лв. и дървена бъчва. Второто място в категория "Червени вина" получи Иван Кундев от Асеновград – също с мавруд, третото е за Атанас Енков от същото населено място, неговото вино е мерло.

Бяха отличени производители и на бели вина и розе. Част от спечелилите дариха паричните си награди от общината за благотворителност - на неделното училище в Асеновград.