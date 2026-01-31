ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Снимки в досиетата "Епстийн" показват принц Андрю ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22198156 www.24chasa.bg

Мавруд е най-доброто домашно вино в Асеновград от реколта 2025

24 часа Пловдив онлайн

2284
Кметът Христо Грудев отличи победителя. Снимка: Община Асеновград

 Част от победите дариха наградите си на неделното училище                                                      Асеновградчанинът Мюмюн Мурад спечели голямата награда в конкурса „Най-добро домашно вино" от реколта 2025 г.  Той беше заложил на традиционния за региона сорт "Мавруд". 

Победителите бяха отличени от кмета на община Асеновград д-р Христо Грудев, който пожела на всички участници най-вече здраве и сили, за да може никога да не се отказват по пътя към своите цели и дълги години да им е все толкова пивко домашното вино. Той подчерта, че по-възрастните винари предават своите умения, знания и майсторлък на синовете и внуците си и така съхраняват традицията жива и тя се обогатява с всяко следващо поколение. Тази година за призовите позиции в класацията се бориха рекорден брой проби – точно 199.

Мюмюн Мурад получи 400 лв. и дървена бъчва. Второто място в категория "Червени вина" получи Иван Кундев от Асеновград – също с мавруд, третото е за Атанас Енков от същото населено място, неговото вино е мерло. 

Бяха отличени производители и на бели вина и розе.  Част от спечелилите дариха паричните си награди от общината за благотворителност - на неделното училище в Асеновград. 

                                                                                                                                                                                           

Кметът Христо Грудев отличи победителя. Снимка: Община Асеновград

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)