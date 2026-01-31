Гуцанов: Има поскъпване на стоките, но това не е само заради еврото

"Има поскъпване на стоките, но това не е само от еврото". Това заяви в предаването „Денят започва с Георги Любенов" по БНТ министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов.

"За жалост в нашите хранителни магазини виждаме стоки, които са по-скъпи от същите в Австрия, което не е нормално - каза Гуцанов. - И аз съжалявам, че не се приеха закони в НС, които да ограничат безобразното поскъпване, и то не толкова от производителя, нека той да взима повече средства, а тези пари и увеличаването на цената на крайния продукт идва от прекупвачите и търговците, което аз не считам за нормално. "

Според него социалната система остава стабилна въпреки липсата на редовен бюджет.

"Няма никаква заплаха за най-уязвимите слоеве в населението в тази турбуленция, която се намираме. Независимо че няма редовен бюджет, успяхме да направим определени действия, така че да защитим най-уязвимите хора в страната с няколко наши решения. По мое предложение се внесе в МС увеличаване на минималната работна заплата. И от 1077 лева стана 1213 или от утре 620,20 евро. Което е с близо 14% увеличение. Не считам, че ние трябва да сме атрактивни за инвеститорите с ниско заплащане, а с високи технологии, с правова държава и с ясни действия - всеки един знае какво би се случило в тази държава, когато инвестира, а не с това, че плаща малко на хората.

Няма никъде напрежение по вземане на пенсиите, получаване на помощи и подкрепата на най-уязвимите. Успяхме да гарантираме парите до края на годината за хората, които имат топъл обяд. Не се стигна до сериозни катаклизми в обществото."

Като успешен ход той очерта вдигането на линията на бедност с близо 20% - на 390 евро.

"Това автоматично значи повече средства за хората с увреждания и повече социални помощи. На трето място - швейцарското правило. Успяхме да го вкараме в закон, който също знаете, че имаше напрежение колко да бъде. Така че от 1 юли 2 милиона и 100 000 души, толкова са пенсионерите в България, ще могат да имат пенсия, която да бъде адаптирана с швейцарското правило. На следващо място покрай всичките бедствия, които ни сполетяха, в Кърджалийско последно, направихме така, че тези хора да могат да взимат малко повече средства 1550 евро в повече от това, което се полага по закон - три пъти линията на бедност. Да, може да не е много, но в крайна сметка това са едни средства, които в липса на бюджет успяхме да ги направим".

На въпрос дали ще се кандидатира за председател на БСП, Гуцанов отговори:

"Нека да стигнем до конгреса и да преценим кое е най-доброто. Това, което за мен е важно в момента, социалното министерство да продължи да се развива по този начин, по който успяхме да го наложим през последната година, да има спокойствие в този сектор, защото не допуснахме да има напрежение."

"Преди 1 година имаше конгрес на БСП. Имаше две коренно различни тенденции едната начело седях аз, на другата - г-н Зафиров. Тогава конгресът избра тенденцията, която е около г-н Зафиров. Дали е било правилно или не, кои подкрепиха едната и другата тенденция - нека всеки сам си направи изводите и заключенията. Смятам, че във всяко време трябва да бъде подбран правилно лидерът, който да седи начело на една партия, особено когато говорим за БСП. Защото това е партия, която повече от 120 години не е излизала от парламента и е партия, която има най-голямото влияние в страната ни през всичките тези години. Ключово важно е кой ще бъде начело на БСП. Важното е да отчетем правилно резултатите - до къде се стигна, какво се направи и защо БСП е в тежко положение - няма смисъл да ги крием тези неща, независимо, че ние участвахме в едно управление, където министрите се справиха добре и където трябваше БСП да участва в управление, ако не искахме да бъде избор след избор."