БСП днес обсъжда да има ли конгрес другата събота и каква да е програмата му

В началото на януари пленумът на БСП насрочи конгрес на партията за 7 и 8 февруари. Днес седмица преди датата Националният съвет на партията се събира отново. Основно, за да приеме документите, които се очаква да бъдат гласувани от делегатите на форума. Основна тема днес обаче се очаква да е евентуалното отлагане на конгреса. По предварителни сметки обаче най-вероятно датата ще си остане седми.

Председателят Атанас Зафиров настоява форумът да е след парламентарните избори. За да се направи обстоен обзор на случилото се от февруари миналата година, когато оглави партията. В него да бъде анализирано свършеното от БСП и участието й в правителството на Росен Желязков, работата на депутатите и разбира се – представянето на вота.

Само преди няколко седмици привържениците на идеята за бърз конгрес обаче бяха двойно повече от тези, искащи да се изчака. След това Румен Радев официално излезе от президентството и направи заявки за влизане в политиката. Затова и част от членовете на пленума се питат няма ли допълнително да се утежни ситуацията на БСП със смяната на председателя, какъвто неформален е поводът за спешния конгрес.

Минути преди 11 часа членовете на Националния съвет все още не са се събрали, но и тясното ръководство все още заседава.

Преди началото на заседанието бившият социален министър Георги Гьоков изрази очаквания разговорът днес да е за предстоящото явяване на изборите. На въпрос за новия проект на Румен Радев той отбеляза, че "всички трябва да се съобразяват с него, включително и БСП".

