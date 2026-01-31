Полиция дири под дърво и камък Диян за убийство във Варненско, зове за помощ гражданите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Издирването на 31-годишния Диян Иванов от варненското с. Брестак продължават.

Полицията го търси под дърво и камък за убийство. По информация на "24 часа" - той е убил жена си с нож пред тяхното дете в понеделник в техния дом в селото.

От ОДМВР разпространяват отново неговото писание: висок около 170 см, слаб, със светли очи. И призовават гражданите, които забележат лицето и/или имат информация за местонахождението му, да сигнализират незабавно на тел. 112 или в най-близкото районно управление на МВР.