Снимки в досиетата "Епстийн" показват принц Андрю ...

Полиция дири под дърво и камък Диян за убийство във Варненско, зове за помощ гражданите

Надежда Алексиева

[email protected]

2968

Издирването на 31-годишния Диян Иванов от варненското с. Брестак продължават.

Полицията го търси под дърво и камък за убийство. По информация на "24 часа" - той е убил жена си с нож пред тяхното дете в понеделник в техния дом в селото.

От ОДМВР разпространяват отново неговото писание: висок около 170 см, слаб, със светли очи. И призовават гражданите, които забележат лицето и/или имат информация за местонахождението му, да сигнализират незабавно на тел. 112 или в най-близкото районно управление на МВР.

