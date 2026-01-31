ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Снимки в досиетата "Епстийн" показват принц Андрю ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22198354 www.24chasa.bg

Трима са в болница след жестока катастрофа на пътя Враца - Криводол

2592
Линейка. Снимката е илюстративна. Снимка: Снимка: Архив

Трима души са в болница след катастрофа, станала на пътя Враца - Криводол, съобщават от Областната дирекция на МВР във Враца.

Според бюлетина на полицията вчера около 17:20 часа са катастрофирали два автомобила, а причината е несъобразена скорост с пътните условия при ляв завой и мокра настилка, пише БТА.

Инцидентът е станал на път III-101 Враца - Криводол в района на местността Лиляшка могила. Лек автомобил „Сузуки", управляван от правоспособен водач на 65 години, с повече от 40-годишен стаж, прави ляв завой, губи контрол над управлението и навлиза в насрещната лента, където катастрофира с автомобил „Мицубиши". Тежко ранена е 59-годишна жена, пътувала в автомобила „Сузуки". Тя е с пневмоторакс на гръден кош, настанена е в Многопрофилната болница за активно лечение във Враца, с опасност за живота, съобщават от полицията.

Леко ранени са водачът на същия автомобил и още един пътник - и двамата са настанени в Хирургичното отделение на врачанската болница. Двамата шофьори са тествани за употреба на алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни, допълват от полицията. По случая в Районното управление е образувано досъдебно производство.

От Агенция „Пътна инфраструктура" съобщиха тази сутрин, че на пътя Враца - Мездра, в района на село Руска бела, движението се осъществява в една лента, заради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от „Пътна полиция".

Линейка. Снимката е илюстративна.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)