Трима са в болница след жестока катастрофа на пътя Враца - Криводол

Трима души са в болница след катастрофа, станала на пътя Враца - Криводол, съобщават от Областната дирекция на МВР във Враца.

Според бюлетина на полицията вчера около 17:20 часа са катастрофирали два автомобила, а причината е несъобразена скорост с пътните условия при ляв завой и мокра настилка, пише БТА.

Инцидентът е станал на път III-101 Враца - Криводол в района на местността Лиляшка могила. Лек автомобил „Сузуки", управляван от правоспособен водач на 65 години, с повече от 40-годишен стаж, прави ляв завой, губи контрол над управлението и навлиза в насрещната лента, където катастрофира с автомобил „Мицубиши". Тежко ранена е 59-годишна жена, пътувала в автомобила „Сузуки". Тя е с пневмоторакс на гръден кош, настанена е в Многопрофилната болница за активно лечение във Враца, с опасност за живота, съобщават от полицията.

Леко ранени са водачът на същия автомобил и още един пътник - и двамата са настанени в Хирургичното отделение на врачанската болница. Двамата шофьори са тествани за употреба на алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни, допълват от полицията. По случая в Районното управление е образувано досъдебно производство.

От Агенция „Пътна инфраструктура" съобщиха тази сутрин, че на пътя Враца - Мездра, в района на село Руска бела, движението се осъществява в една лента, заради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от „Пътна полиция".