Иван Демерджиев: Привърженици на Румен Радев ще бъдат подложени на репресии

Не знам да се строи партия на Румен Радев. В краткия времеви интервал до изборите това не е реалистично. Това каза бившият служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев по Би Ти Ви.

Той обясни, че участието му в политиката е мотивирано от целите, които споделя с Радев, а не от лична амбиция за постове. „Имам цел като част от един екип да постигна тези цели. Постовете трябва да бъдат инструменти, чрез които да се постига нещо смислено за хората и за държавата. Ако ги използваш като самоцел, те са абсолютно безполезни", каза Демерджиев.

Той припомни, че всички участници ще бъдат подложени на натиск и репресии, както се е случило и с него самия. „След като изнесох данни за акция срещу контрабандни цигари, седмица по-късно се сдобих с обвинение, а данъчната ми ревизия продължи необичайно дълго", каза Демерджиев.

Бившият министър отбеляза, че значението на постовете се вижда и в контекста на изборния процес. „От министъра на вътрешните работи, от министъра на електронното управление и от премиера зависи изключително много как ще протече изборният процес. Видяхме, че може да се стигне до саботиране на машинния вот, когато тези хора не изпълняват функциите си", обясни той.

По отношение на бъдещите кандидат-депутатски листи Демерджиев уточни, че решенията не са негови. „Това е решение на президента. Не е мое решение, така че няма как да ви го кажа. Нека първо се заяви как и под каква форма ще се участва на тези избори", каза той. Все пак призна, че ще подкрепя Радев в усилията му за промяна. „Многократно съм заявявал – подкрепям президента в тези усилия и ще продължавам да го подкрепям", добави Демерджиев.

Той обърна внимание на обществената подкрепа, която според него ще помогне на проекта да се случи. „Хората искат това, което си говорим, да го видят претворено в действия", обясни Демерджиев. Той уточни, че много хора са готови да помогнат без да търсят постове или облаги, като каза, че „много хора в момента предлагат помощ на един такъв проект без да искат нищо, без да търсят постове, без да търсят каквито и да е облаги".

Демерджиев говори и за трудностите на политическите партньори и за нуждата от качествени хора. „Много важно е да се привлекат хора, които не са участвали до момента в политиката, не защото нямат капацитет, а защото не са искали да влизат на този терен. Тези хора трябва да осъзнаят, че ако искаме да има реална промяна, трябва да се включат", каза той.

На въпрос за потенциални партньори след изборите Демерджиев уточни, че гледа на това чрез призмата на целите на проекта. „Всеки, който припознава тези цели, е естествен партньор. Колкото повече естествени партньори има, толкова по-голям е шансът", обясни той.

Демерджиев говори и за личната си връзка с Радев, като сподели, че се познават от началото на кампанията му през 2016 година и са споделили възгледи за управлението на страната. „В момента, в който се опознахме, споделихме възгледите си, защото това, което виждах в държавата, не ми харесваше. Многократно съм заявявал това пред него", каза Демерджиев.