Снимки в досиетата "Епстийн" показват принц Андрю ...

Полицаи откриват арсенал в спалнята на мъж във Враца, той сам вади и кокаин

2236
Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

По време на специализирана полицейска операция е извършено претърсване на жилище във Враца и са иззети 29 боеприпаси калибър 9х18 мм и 13 боеприпаси калибър 7,62 мм. Това се посочва в дневния бюлетин на Областната дирекция на МВР във Враца, предава БТА.

Жилището е обитавано от 44 годишен мъж. Боеприпасите са намерени в спалня, а след разговор с полицията мъжът е заявил, че държи в себе си и кокаин. Намерени са седем полиетиленови плика тип „спейсбек", съдържащи бяло прахообразно вещество с общо тегло 10 грама. Веществото реагирало на кокаин при направен полеви тест, допълват от полицията. Образувано е досъдебно производство.

Според данни за работата на Областната дирекция на МВР за месец декември по линия на наркотици са регистрирани 11 престъпления, от които едно е разкрито, а по останалите работата продължава.

Полиция

