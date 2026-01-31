ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж ударя общински съветник на заседание в Беркови...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22198631 www.24chasa.bg

Конгресът на БСП остава за 7 февруари

Павлета Давидова

[email protected]

3700
Председателят на БСП Атанас Зафиров смята, че в листите за парламент трябва да се даде път на нови лица

Само 38 членове на пленума подкрепиха отлагането на партийния форум

Конгресът на БСП остава на вече закованата дата от 7 и 8 февруари. Това решиха днес членовете на Националния съвет. 

Председателят на партията Атанас Зафиров настояваше партийният форум да остане за след парламентарните избори. В крайна сметка обаче надделя опозицията. А в дневния ред на конгреса е включена и точка, според която председателят може да бъде сменен.

Още в началото на заседанието Зафиров поиска отлагане на конгреса, което обяви като предложение на бюрото. Започна остър дебат като включително членове на тясното ръководство му опонираха. В крайна сметка само 38 членове гласуваха за отлагането. 

Днес социалистите ще подготвят и документите, които предстои да бъдат разгледани и приети идната седмица. Сред тях е и проект на програмата, с която БСП ще се яви на предстоящия вот.   

Очаквайте подробности.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Председателят на БСП Атанас Зафиров смята, че в листите за парламент трябва да се даде път на нови лица

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)