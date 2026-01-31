Конгресът на БСП остава за 7 февруари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само 38 членове на пленума подкрепиха отлагането на партийния форум

Конгресът на БСП остава на вече закованата дата от 7 и 8 февруари. Това решиха днес членовете на Националния съвет.

Председателят на партията Атанас Зафиров настояваше партийният форум да остане за след парламентарните избори. В крайна сметка обаче надделя опозицията. А в дневния ред на конгреса е включена и точка, според която председателят може да бъде сменен.

Още в началото на заседанието Зафиров поиска отлагане на конгреса, което обяви като предложение на бюрото. Започна остър дебат като включително членове на тясното ръководство му опонираха. В крайна сметка само 38 членове гласуваха за отлагането.

Днес социалистите ще подготвят и документите, които предстои да бъдат разгледани и приети идната седмица. Сред тях е и проект на програмата, с която БСП ще се яви на предстоящия вот.

Очаквайте подробности.