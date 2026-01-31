ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж ударя общински съветник на заседание в Беркови...

36-има загинали в катастрофи за 30 дни, 488 ранени

СНИМКА: Архив Русе Медиа

При катастрофи през изминалото денонощие в страната са ранени 28 души, няма загинали. Това съобщиха от МВР.  Общо 20 са тежките пътнотранспротни произшествията за последните 24 часа.

В София са регистрирани 32 леки катастрофи и две тежки, при които има двама ранени, предава БТА.

От началото на годината пътните инциденти са 400, загиналите са 36, а ранените 488. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат с 10 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.

СНИМКА: Архив Русе Медиа

